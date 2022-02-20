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На вимогу України Польща скликає спецзасідання ОБСЄ

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На вимогу України Польща скликає спецзасідання ОБСЄ
На вимогу України Польща ініціює проведення спецзасідання ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), щоб обговорити загострення ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter постійного представника Польщі в ОБСЄ Адама Халачинського.

"На вимогу України Польща скличе позачергове засідання постійної ради ОБСЄ", - пише Халачинський.

Халачинський відзначив, що запросив на спецзасідання представника чинного голови ОБСЄ в Україні Мікко Кіннунена й голову Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшара Халіта Чевіка.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    А уже было, «Вайна не заканчиваецця, патамушо эта выгадна власти и президенту! Ани деньги зарабатывают на вайне»?… Что-то заткнулись эти специалисты художественного свиста.
  • Bogdan_
  • Bogdan_
    чому ООС, а не війна? (с)
    Вопрос не в аббревиатуре, а где подевалась эта фауна, которая хотела "войны"?
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