Росія не нападе з боку окупованого Придністров’я, такі погрози - елемент інформаційної війни, - Резніков

Можливий напад військ РФ на Україну з боку окупованого нею Придністров’я не є серйозним сценарієм.

Таку думку міністр оборони Олексій Резніков висловив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Придністров’я - це не серйозний сценарій. Тому що там і Молдова, яка давно чекає можливості відновити свою територіальну цілісність. Навчання, які відбуваються контингентом РФ у тимчасово окупованому Придністров’ї - це фарс, який використовується як елемент інформаційної війни", - переконений посадовець.

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