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Росія не нападе з боку окупованого Придністров’я, такі погрози - елемент інформаційної війни, - Резніков

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Росія не нападе з боку окупованого Придністров’я, такі погрози - елемент інформаційної війни, - Резніков
Можливий напад військ РФ на Україну з боку окупованого нею Придністров’я не є серйозним сценарієм.

Таку думку міністр оборони Олексій Резніков висловив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Придністров’я - це не серйозний сценарій. Тому що там і Молдова, яка давно чекає можливості відновити свою територіальну цілісність. Навчання, які відбуваються контингентом РФ у тимчасово окупованому Придністров’ї - це фарс, який використовується як елемент інформаційної війни", - переконений посадовець.

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Топ коментарі

  • Scorpman Y
    прослушал выступление Зеленского

    Речь местами очень красивая, пафосная и воинственная, только воюет наш главнаркомандующий не в ту сторону.

    Во-первых, Зеленский тщательно избегает обвинять Россию в агрессии. "Та сторона" и всё тут, даже слово "Россия" произнести боится. Здесь разбор отрывка речи, но весь остальной текст точно такой же. Уверен, Путину это понравилось.

    Во-вторых, все свои воинственные претензии Зеленский предъявляет нашим союзникам. Мол они недостаточно хорошо нас защищают, не соблюдают будапештский меморандум и т.п. Это враньё, так как Будапештский меморандум нарушает только Россия. Вот текст Меморандума, сами можете убедиться - согласно ему подписанты обязуются не нападать. И всё. Там нет обязательств объявить войну России, страны подписанты должны оказывать нам помощь - ну так они и оказывают, кто больше, кто меньше.

    Напомню, что параллельно люди Зеленского продолжают обвинять Запад в истерии самыми недипломатическими словами, например Арахамия.
    Вы же не думаете, что подконтрольный Зеленскому Арахамия сам несёт, что хочет? А вы согласны с тем, что обвинять союзников в неисполнении обязательств как раз накануне вероятного вторжения - это хорошая тактика? Вот Путин точно с этим согласен.

    Также Путин согласен с тем, что "мировой правопорядок устарел и нуждается в сносе и построении новой системы". ЕС и США существующая система вполне устраивает, но очень не устраивает Россию, которая жаждет реванша за развал СССР. Вам не кажется странным, что Зеленский требует не принудить Путина к соблюдению правил существующей системы безопасности, а отказаться от существующих правил и придумать новые, пока никому неизвестные, но в создании которых точно примут участие Россия и её сателлиты?.. А мне вот кажется.

    В-третьих, Зеленский прямым текстом угрожает Западу выйти из Будапештского меморандума, намекая на создание ядерного оружия.
    Не России угрожает, а США и ЕС! Чтобы вместо выбора "помогать молодой, но демократической Украине обороняться от психа с ядерной бомбой" был выбор "помогать одному психу с ядерной бомбой против другого такого же психа с ядерной бомбой". Прям интерсно, кого выберут наши пока ещё союзники?

    При том, что мы объективно неспособны сейчас создать ЯО - в Украине уже нет нужных технологий и производственных мощностей, а чтобы их построить - нужны суммы, превышающие годовой бюджет минобороны, разбор можно почитать здесь. А откуда такие суммы возьмутся, если наш главнаркомандующий на днях заявил, что не может увеличить финансирование армии, потому что тогда не на что будет строить дороги? Это к вопросу о его воинственности и приоритетах. Или вы думаете нам МВФ даст кредиты на создание ЯО? А может наоборот, нам больше ничего не дадут?

    Максимум, что мы можем построить на наших ресурсах - это т.н. "грязную бомбу", что автоматически переведёт Украину в разряд "стран-террористов" с санкциями и международной изоляцией (см. пример Ирана). Всё ещё считаете это хорошей идеей? А вот Путин считает. Тем более что даже будь у нас ядерная боеголовка, у России их 7700 штук, так что мы для них не угроза. А для ЕС - ещё какая угроза.

    Я видел версии, что мол Зеленский не о создании ЯО говорил, а о публичной денонсации Будапештского Меморандума, тем самым мол заставит Запад шевелиться и усмирить Россию, иначе все поймут, что смысла в таких договорах нет. Отличная идея, пожалуй даже круче, чем создание "грязной бомбы". Объявить о ничтожности меморандума, вынести это обсуждение в публичную плоскость, чтобы все-все люди в мире поняли, что никакие договора ничего не стоят, что дипломатия не работает и мирового правопорядка больше нет. Что есть только хаос, каждый сам за себя и каждой стране надо обязательно сделать ядерную бомбу и вооружаться по максимуму, иначе "будет как в Украине". Oh wait, а кто это у нас заинтересован в разрушении установленного миропорядка и перекройке границ под себя? Внезапно Кремль.

    Так что извините, граждане очаровавшиеся, я считаю, что текст этой речи писали под диктовку из Кремля, которому крайне нужно развалить созданную Байденом антипутинскую коалицию.

    Ничего не изменилось, Зеленский не превратился в Порошенко. Это по прежнему глупый клоун, коротым манипулирует его пророссийское окружение.
  • HartmannEri
    Росія не нападе з боку окупованого Придністров'я, такі погрози - елемент інформаційної війни, - Резніков
    Ооооо, мазерфака.....
  • Myroslav Hrabovsky
    Ти там багато що знаєш, патц брудний.
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