Росія розгорнула 75% збройних сил проти України, - розвідка США
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це у коментарі CNN заявив чиновник США, безпосередньо знайомий із розвідкою.
Він зазначив, що зосередження сил на відстані удару від України є дуже незвичайним, і це одна з причин, з якої США вважають, що Росія готова до нападу.
За його словами, йдеться про близько 120 із приблизно 160 російських батальйонних тактичних груп, що розташовані в межах 60 км від України. Хоча ця цифра становить 75% основних бойових одиниць Росії, це менше половини всього особового складу російської армії.
За даними посадовців США, російські війська у поєднанні з підконтрольними РФ силами в ОРДЛО можуть сягати 190 000 людей, розгорнутих довкола України.
Близько 35 із 50 відомих дивізіонів ППО розгорнуто проти України. Крім того, за оцінками США, близько 500 винищувачів та винищувачів-бомбардувальників перебувають у межах досяжності України, а також 50 середніх та важких бомбардувальників.
Зазначається, що зараз російські сили значно перевершують за чисельністю українські збройні сили. При цьому також CNN зазначає, що не може незалежно перевірити розвіддані.