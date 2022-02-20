Війні потрібно запобігти, Захід не готовий пожертвувати Україною, - прем’єр Чехії Фіала
Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала в ефірі Чеського телебачення, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ситуація серйозна, з кожним днем вона стає дедалі більш серйозною. Не буде перебільшенням сказати, що Європа перебуває в кроці від війни і ймовірність мирного вирішення знижується", - сказав глава уряду ЧР.
Він зауважив, що дипломатичні спроби поки не привели до жодного результату, але підкреслив необхідність використати всі шляхи для дипломатичного вирішення.
"Війні потрібно запобігти, Захід не готовий пожертвувати Україною", - підкреслив Фіала.
Він також високо оцінив єдність Європейського союзу та НАТО в питанні санкцій та зауважив, що "президент Росії Володимир Путін не розраховував на таку згуртовану позицію Заходу".
Очільник чеського уряду визнав, що санкції відчутно вдарять не лише по Росії, а й по інших країнах, при цьому Чехію вони теж серйозно зачеплять. Утім, підкреслив політик, Прага та інші готові до "найжорсткіших санкцій" і пообіцяв компенсувати постраждалим. Він зауважив, що які саме санкції запровадять, залежатиме від того, "як буде виглядати російська агресія".