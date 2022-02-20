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Посольство США оприлюднило попередження для американців про можливі теракти в Росії

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Посольство США оприлюднило попередження для американців про можливі теракти в Росії
Американцям варто уникати натовпів і бути напоготові через загрози терактів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Посольства США у Російській Федерації із посиланням на повідомлення ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, існують загрози нападів на торгові центри, станції залізниці та метро, ​​інші громадські місця у великих населених пунктах, включаючи Москву та Санкт-Петербург, а також у районах підвищеної напруженості вздовж російського кордону з Україною.

У посольстві радять своїм громадянам слідкувати за повідомленнями місцевих та міжнародних ЗМІ, уникайте натовпів, повідомити друзів і рідних про свою безпеку, бути напоготові в місцях, які відвідують туристи/іноземці, переглянути особисті плани безпеки, мати при собі посвідчення особи, включаючи паспорт США з чинною російською візою, мати плани евакуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розвідка США має дані, що російські командири отримали наказ продовжити вторгнення, а командири на місцях розробляють конкретні плани, - CBS News

Топ коментарі

  • Олександр Деркач a4302971
    ФСБ взриваєт Росію (с) Літвіненко. Якраз кілька тижнів тому в ютубі слухав цю книгу.
  • Bogdan Resvii
    Штаты молодцы, работают на опережение и громко оглашают все возможные сценарии, чтобы у ***** не оставалось места для резкого манёвра.
  • Виталий CN
    Оце добре! Кацапи теж мають боятися божевільного *****
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