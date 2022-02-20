Продовження навчань РФ і Білорусі говорить про те, що Росія збирається напасти на Україну, - Столтенберг

Продовження військових навчань армій Росії та Білорусі в НАТО оцінюють як підтвердження сформованого рішення щодо вторгнення РФ на територію України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це в ефірі телеканалу CBS сказав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він сказав, що "продовження навчань, які мали закінчитися, доповнюють картину, що (демонструє), що Росія готує вторгнення в Україну".

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Столтенберг висловив готовність провести нове засідання ради Росія-НАТО.

"Найголовніше – запобігти новому збройному нападу на Україну, і тому ми підтримуємо всі зусилля союзників щодо НАТО знайти політичне рішення, а НАТО також готове провести засідання Ради Росія-НАТО", - сказав він.

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