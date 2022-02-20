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Продовження навчань РФ і Білорусі говорить про те, що Росія збирається напасти на Україну, - Столтенберг

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Продовження навчань РФ і Білорусі говорить про те, що Росія збирається напасти на Україну, - Столтенберг
Продовження військових навчань армій Росії та Білорусі в НАТО оцінюють як підтвердження сформованого рішення щодо вторгнення РФ на територію України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це в ефірі телеканалу CBS сказав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він сказав, що "продовження навчань, які мали закінчитися, доповнюють картину, що (демонструє), що Росія готує вторгнення в Україну".

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Столтенберг висловив готовність провести нове засідання ради Росія-НАТО.

"Найголовніше – запобігти новому збройному нападу на Україну, і тому ми підтримуємо всі зусилля союзників щодо НАТО знайти політичне рішення, а НАТО також готове провести засідання Ради Росія-НАТО", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Petrov Viktor
    Генеральний секретар НАТО должен выступить и сказать, что для обеспечения безопасности стран НАТО, которая сейчас под угрозой, ввиду возможных разрушений ядерных и химических производств на территории Украины, мы заявляем, что будем закрывать небо над Украиной от обстрела ракетами и бомбардировщиками.
  • Oleksandr Onys
    раіся занадто сциклива. Вливати маленькі купки ідіотів без документів і погонів - це будь ласка. А відкрито піти у наступ, мати гідність не ховатися - це не про них. Тим більше, коли від початку вони самі знають, що не праві.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Це буде отанній напад расєї, після якого вона припинить своє нікчемне існування...
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