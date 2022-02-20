Можна допомогти родині вбитого російськими окупантами на Донбасі офіцера Антона Сидорова

У полеглого на Донбасі капітана Антона Сидорова залишилася дружина та три доньки.

За бажання їм можна допомогти, пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку журналістки Наталі Нагорної.

"Можливо, у вас є бажання підтримати матеріально його родину. Ось номер карти його дружини.

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Сидорова Наталія", - написала медійниця.

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Нагадаємо, військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади капітан Антон Сидоров загинув 19 лютого в районі селища Миронівський Бахмутського району Донецької області. Обстріл вівся із напрямку Нижнє Лозове 2 АК ЗФ РФ (2 мсб 7 омсбр) в напрямку Миронівського по позиціях ЗС України із застосуванням артилерії калібру 122 мм, було здійснено 15 пострілів.

Антон Сидоров народився у 1987 році, був помічником начальника штабу-начальником розвідки 3 мб 30 омбр (військова частина А0409).