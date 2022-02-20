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Байден обговорив із Радою нацбезпеки підвищення активності РФ на кордоні України, - Білий дім

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Байден обговорив із Радою нацбезпеки підвищення активності РФ на кордоні України, - Білий дім
Президент США Джо Байден у неділю, 20 лютого, провів нараду з Радою національної безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.

"Сьогодні президент Байден провів зустріч Ради національної безпеки, щоб обговорити останні події щодо нарощування російських збройних сил на кордонах України", - йдеться у повідомленні.

У засіданнях Ради національної безпеки США, крім президента, беруть участь, зокрема, віце-президент, держсекретар США, голова Пентагону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розвідка США має дані, що російські командири отримали наказ продовжити вторгнення, а командири на місцях розробляють конкретні плани, - CBS News

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Амерам-респект.Дуже приємно коли у скрутні часи поряд справжні друзі...
  • Яукр
    Давай, батя, придумай щось для цього підара невгамовного, щоб це будо його пісцом!
  • Yaroslav Vinnitsa
    Даже если ***** даст заднюю, этот прикол ему уже не забудут. Так западной цивилизации уже давно никто не хамил.
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