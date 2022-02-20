Байден обговорив із Радою нацбезпеки підвищення активності РФ на кордоні України, - Білий дім

Президент США Джо Байден у неділю, 20 лютого, провів нараду з Радою національної безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.

"Сьогодні президент Байден провів зустріч Ради національної безпеки, щоб обговорити останні події щодо нарощування російських збройних сил на кордонах України", - йдеться у повідомленні.

У засіданнях Ради національної безпеки США, крім президента, беруть участь, зокрема, віце-президент, держсекретар США, голова Пентагону.

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