Три області РФ оголосили режим надзвичайної ситуації на фоні "евакуації" мешканців окупованого Донбасу

Режим надзвичайної ситуації ввели у Ростовській, Воронезькій та Курській областях.

Про це, як передає Цензор.НЕТ, російському "Интерфаксу" повідомили у пресслужбі МНС Росії.

"Наразі через прибуття великої кількості громадян Донбасу у низці регіонів РФ - Ростовській, Воронезькій та Курській областях оголошено режим НС регіонального характеру", - сказали в міністерстві.

Видання зауважує, що лише з окупованої частини Донецької області планують вивезти до 700 тисяч людей. Про готовність прийняти їх заявляла влада 26 регіонів РФ.

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За даними МНС Росії, станом на вечір 20 лютого кордон перетнули понад 53 тисячі жителів окупованих територій.

До Воронезької області нібито прибули два потяги з "евакуйованими" з Донбасу. Спочатку в регіоні розмістили 910 осіб, на другому поїзді прибули ще близько тисячі людей.

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