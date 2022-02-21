Три області РФ оголосили режим надзвичайної ситуації на фоні "евакуації" мешканців окупованого Донбасу
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Режим надзвичайної ситуації ввели у Ростовській, Воронезькій та Курській областях.
Про це, як передає Цензор.НЕТ, російському "Интерфаксу" повідомили у пресслужбі МНС Росії.
"Наразі через прибуття великої кількості громадян Донбасу у низці регіонів РФ - Ростовській, Воронезькій та Курській областях оголошено режим НС регіонального характеру", - сказали в міністерстві.
Видання зауважує, що лише з окупованої частини Донецької області планують вивезти до 700 тисяч людей. Про готовність прийняти їх заявляла влада 26 регіонів РФ.
За даними МНС Росії, станом на вечір 20 лютого кордон перетнули понад 53 тисячі жителів окупованих територій.
До Воронезької області нібито прибули два потяги з "евакуйованими" з Донбасу. Спочатку в регіоні розмістили 910 осіб, на другому поїзді прибули ще близько тисячі людей.