Байден і Путін погодилися на участь у саміті з питань безпеки та стабільності в Європі, - Єлисейський палац

Президент Франції Емманюель Макрон запропонував президентові Росії Володимиру Путіну та американському лідеру Джо Байдену провести саміт з безпекових питань в Європі, обидві сторони погодилися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Єлисейський палац.

"Він (Макрон. - Ред.) запропонував провести саміт між президентом Байденом і президентом Путіним, а потім із відповідними зацікавленими сторонами для обговорення безпекових питань та стратегічної стабільності в Європі. Президенти Байден і Путін обидва погодилися з ідеєю такого саміту в принципі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що порядок денний саміту має бути підготовлений держсекретарем США Ентоні Блінкеном та главою МЗС Росії Сергієм Лавровим під час їхньої зустрічі 24 лютого.

"Він (саміт. - Ред.) може відбутися лише за умови, що Росія не вторгнеться в Україну", - додали в Єлисейському палаці.

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