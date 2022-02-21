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Байден і Путін погодилися на участь у саміті з питань безпеки та стабільності в Європі, - Єлисейський палац

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Байден і Путін погодилися на участь у саміті з питань безпеки та стабільності в Європі, - Єлисейський палац
Президент Франції Емманюель Макрон запропонував президентові Росії Володимиру Путіну та американському лідеру Джо Байдену провести саміт з безпекових питань в Європі, обидві сторони погодилися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Єлисейський палац.

"Він (Макрон. - Ред.) запропонував провести саміт між президентом Байденом і президентом Путіним, а потім із відповідними зацікавленими сторонами для обговорення безпекових питань та стратегічної стабільності в Європі. Президенти Байден і Путін обидва погодилися з ідеєю такого саміту в принципі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що порядок денний саміту має бути підготовлений держсекретарем США Ентоні Блінкеном та главою МЗС Росії Сергієм Лавровим під час їхньої зустрічі 24 лютого.

"Він (саміт. - Ред.) може відбутися лише за умови, що Росія не вторгнеться в Україну", - додали в Єлисейському палаці.

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Топ коментарі

  • Валадімір Щєлєнскій
  • Крейда Гiбсон dcf8e708
    Художник Литров-Водкин, '' Лизание яиц красного *****''. Масло, 2022г.
  • Яр Холодний
    Весь мир, уставший от проблем,
    стоял к плечу плечом
    и договаривался с Тем,
    который "ни при чём".
    О том, чтоб не везли ракет,
    которых не везли.
    О том, чтоб Те, которых нет,
    домой к себе ушли.
    О том, чтоб прекратилось То,
    что так мешало всем -
    всё То, что никогда, никто
    не делал тут совсем.

    Тактично ставили на стол
    букеты свежих роз -
    чтоб не замкнулся, не ушёл
    в делирий и психоз.
    И Тот, который "ни при чем",
    сидел в углу всю ночь.
    И делал морду кирпичом.
    И был готов помочь.
    И ставил подпись на листе.
    И твёрдо обещал,
    что это прочитают Те,
    которых знать не знал.

    И только в аэропорту...
    до вылета за час..
    он тихо папку вынул ту
    и бросил в унитаз…
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