Український воїн зазнав поранення на Донбасі. За добу війська РФ 80 разів відкривали вогонь, застосовуючи 152- та 122-мм артилерію і заборонені міномети, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 20 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 80 порушень, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Так, російсько-окупаційні війська обстріляли:

Шість разів Красногорівку – з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Три рази Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Двічі Гранітне – з мінометів калібру 120 мм та 82мм.

Три рази Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів.

Шість разів Луганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, та великокаліберних кулеметів.

Три рази Опитне - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Піски - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Три рази Новогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

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Чотири рази Щастя – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Артема – з мінометів калібру 120 мм.

Чотири рази Новотошківське – з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм.

Тарамчук - з артилерії калібру 122 мм.

Старомихайтівка - з мінометів калібру 120 мм.

Чотири рази Світлодарськ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових керованих ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Золоте - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Південне - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Новотроїцьке - з мінометів калібру 82 мм.

Три рази Ттроїцьке - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

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Причепилівку - з артилерії калібру 152 мм.

Павлоріль – з мінометів калібру 82 мм.

Три рази Болотене - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм.

Кримське - з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Лопаскіне - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Новогригорівку – з станкових протитанкових гранатометів.

Трудівське - з артилерії калібру 122 мм.

Двічі Мар'їнку - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Калинове - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Миколаївка – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі НОВОЗВАНІВКУ - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Богданівку - з артилерії калібру 122 мм.

Шуми - з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Станицю Луганську - з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Нбю Йорк - з мінометів калібру 82 мм.

Новолуганське - з мінометів калібру 120 мм.

Старий Айдар - з мінометів калібру 120 мм.

Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм.

Нову Михайлівку - з мінометів калібру 120 мм.

Мемрик - з артилерії калібру 152 мм.

Залізне – з мінометів калібру 120 мм

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"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний", - повідомили у штабі.

Також повідомляється, що за поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 8 порушень, 8 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Двічі Талаківку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Піщевик- з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Водяне - з мінометів калібру 120 мм.

Красногорівку - з мінометів калібру 120 мм.

Мемрик - з артилерії калібру 152 мм.

Сстаницю Луганську – з артилерії калібру 122 мм.

Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

"Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі ООС.

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