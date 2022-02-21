За добу в Україні зафіксовано 13 562 нові випадки захворювання на коронавірус. 127 осіб померло, 13 904 - одужало, - МОЗ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"За добу 20 лютого в Україні:
зафіксовано 13 562 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 254, медпрацівників – 151);
17 172 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 4 769 людей, другу дозу – 7 965 людей, додаткову дозу отримали 78 людей, бустерну дозу – 4 360 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 886 осіб;
летальних випадків – 127;
одужало – 13 904 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 4 734 333 особи;
одужало – 3 952 363 особи;
летальних випадків – 104 645;
проведено ПЛР-тестувань – 19 390 438.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 680 363 людини, з них отримали першу дозу – 15 680 361 людина, отримали дві дози – 15 121 999 людей, отримали додаткову дозу – 26 510 людей, бустерну дозу – 668 508 людей. Загалом проведено 31 497 378 щеплень", - розповіли в МОЗ.