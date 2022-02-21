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За добу в Україні зафіксовано 13 562 нові випадки захворювання на коронавірус. 127 осіб померло, 13 904 - одужало, - МОЗ

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За добу в Україні зафіксовано 13 562 нові випадки захворювання на коронавірус. 127 осіб померло, 13 904 - одужало, - МОЗ
За добу 20 лютого в Україні зафіксовано 13 562 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"За добу 20 лютого в Україні:

За добу в Україні зафіксовано 13 562 нові випадки захворювання на коронавірус. 127 осіб померло, 13 904 - одужало, - МОЗ 01 зафіксовано 13 562 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 254, медпрацівників – 151);

За добу в Україні зафіксовано 13 562 нові випадки захворювання на коронавірус. 127 осіб померло, 13 904 - одужало, - МОЗ 01 17 172 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 4 769 людей, другу дозу – 7 965 людей, додаткову дозу отримали 78 людей, бустерну дозу – 4 360 людей.

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Також за минулу добу:

За добу в Україні зафіксовано 13 562 нові випадки захворювання на коронавірус. 127 осіб померло, 13 904 - одужало, - МОЗ 01 госпіталізовано – 1 886 осіб;

За добу в Україні зафіксовано 13 562 нові випадки захворювання на коронавірус. 127 осіб померло, 13 904 - одужало, - МОЗ 01 летальних випадків – 127;

За добу в Україні зафіксовано 13 562 нові випадки захворювання на коронавірус. 127 осіб померло, 13 904 - одужало, - МОЗ 01 одужало – 13 904 особи.

За весь час пандемії в Україні:

За добу в Україні зафіксовано 13 562 нові випадки захворювання на коронавірус. 127 осіб померло, 13 904 - одужало, - МОЗ 01 захворіло – 4 734 333 особи;

За добу в Україні зафіксовано 13 562 нові випадки захворювання на коронавірус. 127 осіб померло, 13 904 - одужало, - МОЗ 01 одужало – 3 952 363 особи;

За добу в Україні зафіксовано 13 562 нові випадки захворювання на коронавірус. 127 осіб померло, 13 904 - одужало, - МОЗ 01 летальних випадків – 104 645;

За добу в Україні зафіксовано 13 562 нові випадки захворювання на коронавірус. 127 осіб померло, 13 904 - одужало, - МОЗ 01 проведено ПЛР-тестувань – 19 390 438.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 680 363 людини, з них отримали першу дозу – 15 680 361 людина, отримали дві дози – 15 121 999 людей, отримали додаткову дозу – 26 510 людей, бустерну дозу – 668 508 людей. Загалом проведено 31 497 378 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні зафіксовано 13 562 нові випадки захворювання на коронавірус. 127 осіб померло, 13 904 - одужало, - МОЗ 10
За добу в Україні зафіксовано 13 562 нові випадки захворювання на коронавірус. 127 осіб померло, 13 904 - одужало, - МОЗ 11
За добу в Україні зафіксовано 13 562 нові випадки захворювання на коронавірус. 127 осіб померло, 13 904 - одужало, - МОЗ 12
За добу в Україні зафіксовано 13 562 нові випадки захворювання на коронавірус. 127 осіб померло, 13 904 - одужало, - МОЗ 13

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Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Підводимо підсумки: 1. Українська влада слідом за урядами інших країн повелась на паніку із-за одного (з багатьох в історії людства) сполоху епідемії, аналогічної за ефектом важкій формі звичайного грипу. 2. За два роки викинули у повітря 120 млрд.грн. ковідних грошей (для порівняння - на закупку та розробку зброї за ці 2 роки з бюджету було виділено 45 млрд.грн.). 3. Поклали економіку, залишили без роботи малий бізнес. 4. В результаті маємо такій же рівень захворюваності та смертності, як і країни, які нічого не робили для "боротьби" з ковідом. 5. Продовжуємо і далі всератись з приводу цього ковіду.... P.S. Особисто я два рази щепився, паралельно з тим 3 рази перехворів і продовжую спостерігати за цим цирком...
  • PVol 69
    Здається я знаю, що вони тепер задумали.
    Не стільки там буде тої війни, як по всій Європі буде стояти територіальна оборона перекривати дороги і перевіряти ковідні сертифікати.
  • Володимир Українец
    Щось не чути адептів "святої вакцинації".
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