За добу в Україні зафіксовано 13 562 нові випадки захворювання на коронавірус. 127 осіб померло, 13 904 - одужало, - МОЗ

За добу 20 лютого в Україні зафіксовано 13 562 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"За добу 20 лютого в Україні:

зафіксовано 13 562 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 254, медпрацівників – 151);

17 172 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 4 769 людей, другу дозу – 7 965 людей, додаткову дозу отримали 78 людей, бустерну дозу – 4 360 людей.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 886 осіб;

летальних випадків – 127;

одужало – 13 904 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 734 333 особи;

одужало – 3 952 363 особи;

летальних випадків – 104 645;

проведено ПЛР-тестувань – 19 390 438.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 680 363 людини, з них отримали першу дозу – 15 680 361 людина, отримали дві дози – 15 121 999 людей, отримали додаткову дозу – 26 510 людей, бустерну дозу – 668 508 людей. Загалом проведено 31 497 378 щеплень", - розповіли в МОЗ.











