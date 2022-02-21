Глава МЗС Канади Жолі перервала візит до Європи через посилення напруженості в Україні
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Глава МЗС Канади Мелані Жолі скоротила офіційний візит до Європи через посилення російської ескалації на кордоні України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр повідомила у твіттері.
"Через посилення напруженості в Україні я вирішила відкласти свій візит до Франції та негайно повернутися до Канади", - зазначила міністр.
"Ми будемо невтомно шукати дипломатичне розв'язання. Росія досі має час обрати шлях деескалації й діалогу", - додала Жолі.