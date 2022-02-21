У Пентагоні пояснили, чому США не вводять санкції проти Росії до її вторгнення в Україну

США не планують вводити санкції проти Росії до вторгнення в Україну. Причину такої позиції пояснив прессекретар Пентагону Джон Кібрі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", про це пише Politico.

За його словами, адміністрація Байдена поки не схильна вводити повні санкції, оскільки загроза санкцій розглядається як стримуючий фактор Росії.

"Якщо ви караєте когось за те, чого він ще не зробив, то він може просто піти і зробити це. Тому ми відкладаємо це (санкції. – Ред.) і сподіваємося, що це може вплинути на розрахунки Путіна", – сказав Кірбі.

Кірбі також сказав, що західний альянс одностайний у сприйнятті загрози з боку Росії.

"Лідери, з якими ми зустрічалися в Брюсселі, а також в Литві і, звичайно ж, в Польщі, всі бачать ситуацію так само, як і ми. Вони вважають, що Росія продовжує готуватися до чергового вторгнення в Україну", – сказав він.

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Він додав, що дипломатичні зусилля США та їхніх союзників по НАТО зі стримування Путіна гарантують, що він не зможе звинувачувати захід у байдужості, якщо вторгнеться в Україну. Він зазначив, що Путіну доведеться взяти на себе провину за всі жертви, заподіяні Україні в результаті вторгнення.

Нагадаємо, глава Єврокомісії назвала найпотужніший важіль впливу на Росію.

Як відомо, США і Європа завершують роботу над розширеним пакетом санкцій проти Росії в разі її вторгнення в Україну. Він націлений на великі російські банки, але не передбачає заборону доступу РФ до фінансової системи Swift.

Раніше німецьке видання Handelsblatt запевняло, що США та ЄС більше не розглядають відключення Росії від Swift, бо, мовляв, будуть надто негативні економічні наслідки для самого Заходу.

Як відомо, майбутній лідер партії Меркель виступив проти відключення Росії від системи Swift.

У грудні 2021 року стало відомо, що США можуть відключити Росію від системи Swift.

Напередодні прем’єр Великобританії пригрозив позбавити російські компанії фінансування у разі нападу на Україну.

Водночас спікер Держдуми РФ заявив, що санкції Заходу нікого не лякають.