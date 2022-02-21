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За три дні з України вилетіли 60 чартерів, переважно з представниками ОПЗЖ, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк

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За три дні з України вилетіли 60 чартерів, переважно з представниками ОПЗЖ, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк
За три дні з України вилетіли 60 чартерних рейсів, левову частку пасажирів яких становили члени фракції "Опозиційна платформа - За життя" та їхні родичі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі написала депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

"60 чартерних рейсів, левову частку яких наповнили представники фракції ОПЗЖ та їхні родини, вилетіли з України протягом останніх трьох діб", - зазначила вона.

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Депутатка зазначила, що наразі СБУ ускладнила процес отримання дозволів на виліт приватними бортами - тепер він займає сім діб, а не три. "Інакше б вилетіла вся фракція ОПЗЖ", - зауважила Василевська-Смаглюк.

За її словами, представники інших політичних сил переважно залишаються в Україні "разом з родинами та дітьми".

Топ коментарі

  • Яукр
    Наволоч яка привела нам війну рятую своє нікчемне життя і біжить у країни Заходу
  • Юрий Васильевич e5e9883f
    Боятся, в случае чего народ Украины их порвёт.
  • Антон Чигур
    От уроды летите падлы и не возвращайтесь!!
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