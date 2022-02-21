Байден погодився зустрітися з Путіним найближчим часом, якщо не відбудеться вторгнення РФ до України, - Псакі

Президент США Джо Байден і його російський колега Володимир Путін можуть зустрітися найближчим часом, якщо Росія не розпочне вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі..

"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Лавров зустрінуться пізніше цього тижня в Європі за умови, що Росія не продовжить військові дії. Президент Байден в принципі погодився на зустріч з президентом Путіним після цієї зустрічі, знову ж таки, якщо не станеться вторгнення", - зазначила представниця адміністрації США.

Вона зазначила, що Сполучені Штати завжди готові до дипломатії. І водночас наголосила: "Ми також готові накласти швидкі та важкі наслідки, якщо Росія замість цього обере війну".

"Зараз, схоже, Росія продовжує підготовку до повномасштабного нападу на Україну найближчим часом", - додала Псакі.

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