Імовірності реалізації сценарію повномасштабного вторгнення РФ в Україну немає, - Волкер

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер не вважає, що Російська Федерація піде на повномасштабне вторгнення в Україну.

Ексспецпредставник Держдепу в ефірі каналу "Україна 24" сказав, що не вбачає імовірність реалізації найгіршого сценарію щодо нашої держави, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"…я не очікую найгіршого можливого сценарію (повномасштабне вторгнення РФ в Україну. – Ред.)… я не думаю, що є імовірність його реалізації…", – заявив співбесідник.

На думку Волкера, президент Росії Володимир Путін не змінить того, що українці відчувають себе європейцями.

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"…Я вважаю, що українці знають добре…, що значить бути українцем. Володимир Путін це не змінить. Вони знають в серці, що вони європейці, і Володимир Путін з цим зробити нічого не може. Тобто, що б там у військовому плані не відбувалося, країна все одно кінець кінцем виграє…", – стверджував колишній спецпредставник Держдепу.