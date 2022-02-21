Імовірності реалізації сценарію повномасштабного вторгнення РФ в Україну немає, - Волкер
Ексспецпредставник Держдепу в ефірі каналу "Україна 24" сказав, що не вбачає імовірність реалізації найгіршого сценарію щодо нашої держави, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"…я не очікую найгіршого можливого сценарію (повномасштабне вторгнення РФ в Україну. – Ред.)… я не думаю, що є імовірність його реалізації…", – заявив співбесідник.
На думку Волкера, президент Росії Володимир Путін не змінить того, що українці відчувають себе європейцями.
"…Я вважаю, що українці знають добре…, що значить бути українцем. Володимир Путін це не змінить. Вони знають в серці, що вони європейці, і Володимир Путін з цим зробити нічого не може. Тобто, що б там у військовому плані не відбувалося, країна все одно кінець кінцем виграє…", – стверджував колишній спецпредставник Держдепу.