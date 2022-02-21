Новини • Війна

Імовірності реалізації сценарію повномасштабного вторгнення РФ в Україну немає, - Волкер

16 07274
Імовірності реалізації сценарію повномасштабного вторгнення РФ в Україну немає, - Волкер
Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер не вважає, що Російська Федерація піде на повномасштабне вторгнення в Україну.

Ексспецпредставник Держдепу в ефірі каналу "Україна 24" сказав, що не вбачає імовірність реалізації найгіршого сценарію щодо нашої держави, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"…я не очікую найгіршого можливого сценарію (повномасштабне вторгнення РФ в Україну. – Ред.)… я не думаю, що є імовірність його реалізації…", – заявив співбесідник.

На думку Волкера, президент Росії Володимир Путін не змінить того, що українці відчувають себе європейцями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін знає, що НАТО не є загрозою для РФ, він намагається відбудувати Російську імперію на території колишнього СРСР, - Волкер

"…Я вважаю, що українці знають добре…, що значить бути українцем. Володимир Путін це не змінить. Вони знають в серці, що вони європейці, і Володимир Путін з цим зробити нічого не може. Тобто, що б там у військовому плані не відбувалося, країна все одно кінець кінцем виграє…", – стверджував колишній спецпредставник Держдепу.

Топ коментарі

  • Валадімір Щєлєнскій
    Оце полякі меми роблять. Харош!
  • Alexey Lexx
    На "блокирование" одного Харькова надо тысяч 70.***** просто скучно стало:все про него забыли,Украина не замерзла,развивается,в Карабахе отхватили,китайцы поджимают,Турция расширяет влияние в регионе....Сидел,как чмо.А тут теперь-в центре внимания:все уговаривают,кругом приглашают,к нему приезжают,по кацапо-тв сюжеты о его величии и вставании с колен.Его основной задачей было вернуться в центр внимания и закрепиться в Бульболяндии.Обе задачи он решил.Та и мы решили свою-нах его послали и затарились офигенной кучей оружия,которое до этого и не снилось.+альянс с Польшей и Британией.И все довольны)
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини