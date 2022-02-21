П'ятеро людей, серед яких троє поліцейських, провалилися під кригу у Дніпрі. Одна людина загинула, - ДСНС. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За повідомленням направлено відділення водолазно-рятувальної групи аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення та черговий караул 1-ої державної пожежно-рятувальної частини 8-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Три співробітники Національної поліції, які перші прибули до місця намагалися врятувати рибалку, однак самі провалилися під кригу (1 поліцейський - на відстані близько 70 метрів від берега, 2 поліцейських - на відстані близько 40 метрів від берега).
Також, провалився під кригу на відстані близько 40 метрів місцевий мешканець, який намагався допомогти співробітникам Національної поліції.
Спільними зусиллями особового складу ДСНС врятовано 5 осіб, з них: 3 співробітника поліції, 1 місцевий мешканець, який намагався допомогти поліції та 1 рибалка (помер в автомобілі екстреної медичної допомоги, особисті дані встановлюються).
До місця події було направлено 13 чоловік особового складу та 5 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.