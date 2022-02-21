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П'ятеро людей, серед яких троє поліцейських, провалилися під кригу у Дніпрі. Одна людина загинула, - ДСНС. ВIДЕО

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П'ятеро людей, серед яких троє поліцейських, провалилися під кригу у Дніпрі. Одна людина загинула, - ДСНС. ВIДЕО
20-го лютого о 14:56 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро чоловік під час риболовлі провалився під кригу. Подія трапилась в місті Дніпро Соборний район вулиця Набережна Перемоги (річка Дніпро).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За повідомленням направлено відділення водолазно-рятувальної групи аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення та черговий караул 1-ої державної пожежно-рятувальної частини 8-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Три співробітники Національної поліції, які перші прибули до місця намагалися врятувати рибалку, однак самі провалилися під кригу (1 поліцейський - на відстані близько 70 метрів від берега, 2 поліцейських - на відстані близько 40 метрів від берега).

Також, провалився під кригу на відстані близько 40 метрів місцевий мешканець, який намагався допомогти співробітникам Національної поліції.

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Спільними зусиллями особового складу ДСНС врятовано 5 осіб, з них: 3 співробітника поліції, 1 місцевий мешканець, який намагався допомогти поліції та 1 рибалка (помер в автомобілі екстреної медичної допомоги, особисті дані встановлюються).

До місця події було направлено 13 чоловік особового складу та 5 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Куди ви "довбні" претеся?!!! У нас на Поліссі рибалки вже снасті зимові ховають - сташно на лід вийти! Та риба того варта?
  • Advokat Savchuk
    НЕ злорадствую, але нах. людям та риболовля на танучій кризі, якщо скумбрія по 8 ?
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Больные люди, если какашки в попе играют возьми с собой хотя бы накачанную камеру от авто соответствующего комплекции размера, и то будет шанс на спасение.
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