Будівництво Музею Революції Гідності завершать до кінця 2023 року, - ОП

Наприкінці 2023 року в Києві відкриє двері Музей Революції Гідності, який створюють в центрі столиці. Тендер на розробку проєктної документації вже відбувся, а саме будівництво почнеться восени.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми поставили собі за мету, що восени цього року будівництво Музею Революції Гідності розпочнеться. Такі строки визначив президент України Володимир Зеленський", – сказав він.

За словами Тимошенка, всі процеси прискорено, проведено тендер на розробку проєктно-кошторисної документації. Роботи проходять в рамках програми "Велике будівництво".

"До кінця 2023 всі роботи мають бути завершені", - додав Тимошенко, який координує інфраструктурну програму.





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Майбутній Музей об’єднає одразу декілька експозицій. Зокрема, "Штурм пагорбу" – проєкт, що має незвичне архітектурне вирішення. Зигзагоподібний підйом, що веде від Меморіалу Небесної Сотні, продовжиться до вершини Музею. Ця дорога вгору огортатиме споруду ззовні, стане частиною її стін.

"Дім Свободи" розташують в лівому крилі Музею, з окремим входом і ліфтами. Тут передбачено відкритий простір для зустрічей та заходів, навчальні класи, творчі майстерні, тренінгові зали, студію звукозапису, обладнано місця для комфортної роботи дослідників з архівами Музею Майдану.

Серед об’єктів Музею і "Йолка" заввишки 5 метрів. ЇЇ розмістять всередині будівлі. Музей також включатиме фондосховище, атріум, оглядовий майданчик, дитячий музей та інші локації.

Раніше координатор програми "Велике будівництво" і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв, що протягом 2021 року в Україні було оновлено 7 будинків культури, 10 пам’яток культури, 5 парків, 2 філармонії, а також відкрито понад сотню закладів освіти.

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