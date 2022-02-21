Глава МЗС Японії Хаясі - Столтенбергу: Ми разом з міжнародною спільнотою дамо відповідь на вторгнення РФ в Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі домовилися про співпрацю з ослаблення напруженості навколо України.

Про це йдеться у повідомленні The Japan Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "ДС".

Під час зустрічі у Мюнхені сторони домовилися підтримати суверенітет та територіальну цілісність України та зробити все можливе для стримування Росії.

"Ми послідовно підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність України", — зазначив Хаясі.

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Глава японської дипломатії запевнив, що його країна дасть відповідь на агресивні дії Росії та запровадить санкції у разі вторгнення в Україну.

"Ми дамо відповідну відповідь, включаючи санкції, реагуючи на реальну ситуацію, у співпраці з міжнародною спільнотою", — сказав він.