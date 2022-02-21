Організація проплачених мітингів стала цілим бізнесом. Дестабілізація в тилу – напрямок гібридної війни проти України, - Монастирський
Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив під час брифінгу за результатами відрядження у Донецькій області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
За словами очільника МВС, фактично щодня виявляються факти організації проплачених мітингів. Їх організатори, зокрема у місті Києві, планують акції, які можуть призвести до дестабілізації ситуації. Відтак Національна поліція провела низку обшуків у таких діячів.
"Фактично, організація проплачених мітингів стала цілим бізнесом. Є "тисячники", "сотники", "десятники", які за невеликі кошти (від 300 до 800 гривень на людину) збирають від кількох сотень до кількох тисяч громадян. Кілька тижнів тому Національна поліція затримала таких організаторів. У їхніх планах були не лише мітинги, а й агресивні дії до представників Національної поліції та безпосередньо самих мітингувальників", - повідомив Монастирський.
Українські силові відомства готові до блокування будь-яких спроб внутрішньої дестабілізації у державі. За словами міністра, зараз у тилових районах та у місті Києві Національна поліція та Національна гвардія переведені у посилений режим служби та готові блокувати спроби дестабілізації внутрішньої ситуації.