Організація проплачених мітингів стала цілим бізнесом. Дестабілізація в тилу – напрямок гібридної війни проти України, - Монастирський

Загрози гібридної війни актуальні зараз як ніколи. Підрозділи усіх відомств, що входять до складу Міністерства внутрішніх справ відпрацьовують усі сценарії можливого розвитку подій за напрямками своїх компетенцій.

Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив під час брифінгу за результатами відрядження у Донецькій області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

За словами очільника МВС, фактично щодня виявляються факти організації проплачених мітингів. Їх організатори, зокрема у місті Києві, планують акції, які можуть призвести до дестабілізації ситуації. Відтак Національна поліція провела низку обшуків у таких діячів.

"Фактично, організація проплачених мітингів стала цілим бізнесом. Є "тисячники", "сотники", "десятники", які за невеликі кошти (від 300 до 800 гривень на людину) збирають від кількох сотень до кількох тисяч громадян. Кілька тижнів тому Національна поліція затримала таких організаторів. У їхніх планах були не лише мітинги, а й агресивні дії до представників Національної поліції та безпосередньо самих мітингувальників", - повідомив Монастирський.

Українські силові відомства готові до блокування будь-яких спроб внутрішньої дестабілізації у державі. За словами міністра, зараз у тилових районах та у місті Києві Національна поліція та Національна гвардія переведені у посилений режим служби та готові блокувати спроби дестабілізації внутрішньої ситуації.

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