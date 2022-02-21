За тиждень вогонь забрав життя 60 осіб, на водоймах загинули 8, - ДСНС

Впродовж минулого тижня (з 10.01 по 16.01) на пожежах загинули 60 осіб, на водних об'єктах - 8.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Протягом тижня виникла 3 надзвичайні ситуації внаслідок яких загинуло 9 осіб та постраждала 1 особа.

Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 360 надзвичайних подій, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 78 осіб.

Ліквідовано 1 тис. 87 пожеж, врятовано на пожежах 30 осіб та не допущено знищення вогнем 607 будівель і 51 од. техніки. На пожежах загинули 60 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 6 млн. 147 тис. грн.

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Впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 76 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 657 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 8 осіб.