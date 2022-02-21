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"Визнання "ЛДНР" Росією означатиме порушення територіальної цілісності України, - Резніков

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"Визнання "ЛДНР" Росією означатиме порушення територіальної цілісності України, - Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що якщо РФ "визнає "ЛДНР", то це стане порушення територіальної цілісності України.

Про це глава Міноборони заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ймовірне визнання терористичних організацій буде точно означатиме, що РФ прямо порушує територіальну цілісність та суверенітет України", - наголосив Резніков.

За його словами, це може стати причиною для потенційного вторгнення.

"Через якесь введення якихось "миротворців". Хід дуже простий та зрозумілий, але я впевнений, що тоді міжнародна спільнота, яка переконливо стверджує, що запроваджуватимуть санкції, вони матимуть на це повне право", - додав міністр.

Також читайте: "Ударного угрупування РФ у жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано", - Резніков. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Бандерівець
    А через Крим вони шо не порушили?
    Дибіл!
  • Яукр
    А так вони не порушили?
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    скоріше всього що так і станеться завтра вони признають Лугандонію,далі введуть війска і продовжать кошмарити Україну..це буде довга пісня,боротьба тільки починається
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