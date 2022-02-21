Росія намагається розхитати Україну зсередини, щоб змусити до капітуляції та зміни політичного курсу, - Резніков
Про це заявив сьогодні на пресбрифінгу міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Україна не применшує загрозу з боку РФ.
"Її рівень високий, але ми здійснюєми прогнозування усіх сценаріїв, обираючи нашу тактику поведінки", - зазначив він.
"Серед інших ми розглядали сценарій, що РФ спробує буквально оточити військами: від Бреста до Таганрога, по суходолу, на двох морях та в тимчасово окупованому Криму. Та позначити активність на тимчасово окупованій частині Молдови, у Придністров'ї. Також очікувалось, що РФ на тлі цього влаштує загострення на сході України", - розповів він.
Резніков також додав, що, як прогнозувалось, все це буде супроводжуватись іншими засобами тиску: кібератаками, мінуваннями цивільних об'єктів, спробами влаштувати заворушення під різними приводами.
"Мета цих дій - розхитати України зсередини, щоб змусити до капітуляції, ми змінили політичний курс та відмовились ЄС та НАТО, а врешті решт втратили незалежність. Наразі цей сценарій намагаються втілити", - повідомив він.