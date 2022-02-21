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Фон дер Ляєн проти "санкцій на випередження", як закликав Зеленський: "Ми повинні залишати РФ шанс"

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Фон дер Ляєн проти "санкцій на випередження", як закликав Зеленський: "Ми повинні залишати РФ шанс"
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що не погоджується з ідеєю "санкцій на випередження" проти Росії за її погрози силою Україні, тому що так вони перестануть бути фактором стримування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише Reuters.

В ефірі ARD Урсула фон дер Ляєн зазначила, що пакет санкцій, підготовлених на випадок вторгнення Росії в Україну, буде застосований після нової агресії РФ, непрямо відповівши на заклик Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки застосувати санкції на випередження.

"Ми повинні залишати Росії шанс повернутися до дипломатії, за стіл переговорів. Це вікно ще відкрите", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Пентагоні пояснили, чому США не вводять санкції проти Росії до її вторгнення в Україну

Раніше президентка Єврокомісії повідомила, заплановані ЄС та США санкції покликані "по суті відрізати Росію від міжнародних фінансових ринків".

Нагадаємо, у виступі на Мюнхенській конференції з безпеки 19 лютого президент України Володимир Зеленський закликав до превентивних санкцій для стримування РФ та заявив, що вони не матимуть сенсу, якщо вони будуть застосовані вже після російського вторгнення.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Фіни шансів не залишили
  • буков
    Молодець, піде завгоспом в Газпром.
  • Яр Холодний
    Бандит, отобравший чужое, требует признания грабежа законным, а также гарантий, что он сможет грабить и убивать впредь без претензий со стороны цивилизованного общества. Иначе он готов убивать всех, кто с этим не согласен.
    Вы прослушали полное изложение малявы МИДа России.
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