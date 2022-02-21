Фон дер Ляєн проти "санкцій на випередження", як закликав Зеленський: "Ми повинні залишати РФ шанс"
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише Reuters.
В ефірі ARD Урсула фон дер Ляєн зазначила, що пакет санкцій, підготовлених на випадок вторгнення Росії в Україну, буде застосований після нової агресії РФ, непрямо відповівши на заклик Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки застосувати санкції на випередження.
"Ми повинні залишати Росії шанс повернутися до дипломатії, за стіл переговорів. Це вікно ще відкрите", - сказала Урсула фон дер Ляєн.
Раніше президентка Єврокомісії повідомила, заплановані ЄС та США санкції покликані "по суті відрізати Росію від міжнародних фінансових ринків".
Нагадаємо, у виступі на Мюнхенській конференції з безпеки 19 лютого президент України Володимир Зеленський закликав до превентивних санкцій для стримування РФ та заявив, що вони не матимуть сенсу, якщо вони будуть застосовані вже після російського вторгнення.