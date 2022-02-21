РФ на сьогодні не готова до наступу, в Міноборони не применшують загрозу, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в міністерства не применшують загрозу з боку РФ.

Про це глава Міноборони заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Останнім часом читаю різних еспертів, що міністр применшує загрози, розповідає про відсутність ударного угруповання. Просто хочу сказати, щоя спілкуюсь з професійними військовими. В першу чергу з головнокомандувачем ЗС Валерієм Залужним, начальником штабу Шапталою та іншими командувачами ЗСУ. Я використовую саме стандарти військової науки. Коли я кажу про відсутність ударного угруповання, це означає, що немає всіх складових, які мають бути для цього", - пояснив міністр.

За його словами, в Міноборони не применшують загрозу.

"Коли нам казали, що буде 16 лютого напад - ми казали, це не можливо, тому що немає для цього готовності. Його не було 17, його не було 20. Його немає і не буде сьогодні, 21. Я переконаний, що станом на сьогоднішній день маневр для політико-дипломатичного вирішення нерозв'язання масштабної війни існує і залишається, - наголосив Резніков.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Резніков заявив, що говорити про те, що повномасштабний напад російських військ на Україну може бути "завтра-післязавтра", не варто.

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