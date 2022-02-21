РФ на сьогодні не готова до наступу, в Міноборони не применшують загрозу, - Резніков
Про це глава Міноборони заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Останнім часом читаю різних еспертів, що міністр применшує загрози, розповідає про відсутність ударного угруповання. Просто хочу сказати, щоя спілкуюсь з професійними військовими. В першу чергу з головнокомандувачем ЗС Валерієм Залужним, начальником штабу Шапталою та іншими командувачами ЗСУ. Я використовую саме стандарти військової науки. Коли я кажу про відсутність ударного угруповання, це означає, що немає всіх складових, які мають бути для цього", - пояснив міністр.
За його словами, в Міноборони не применшують загрозу.
"Коли нам казали, що буде 16 лютого напад - ми казали, це не можливо, тому що немає для цього готовності. Його не було 17, його не було 20. Його немає і не буде сьогодні, 21. Я переконаний, що станом на сьогоднішній день маневр для політико-дипломатичного вирішення нерозв'язання масштабної війни існує і залишається, - наголосив Резніков.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Резніков заявив, що говорити про те, що повномасштабний напад російських військ на Україну може бути "завтра-післязавтра", не варто.