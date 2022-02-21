"Лежали після інсульту та COVID-19": у Свердловській області пацієнтів виселили з лікарні через прибуття 600 вивезених з ОРДЛО людей

У Свердловській області готуються прийняти першу партію примусово евакуйованих до РФ мешканців ОРДЛО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню Znak.com повідомило джерело.

Так, до регіону доставлять 600 мешканців ОРДЛО. При цьому пацієнти реабілітаційної спецлікарні "Липівка" у Режі розповіли, що заради біженців їх виселяють із закладу прямо посеред лікування.

"Нас звідти виселили: і тих, хто після інсульту був, і тих, хто після COVID-19 всіх виселили. Вчора десь о четвертій годині до нас прийшли і повідомили, що везуть біженців з України, що треба терміново - до 11 години ранку - звільнити палати та виїхати.

В екстреному порядку вивезли всіх хворих на ковід: розвезли, мабуть, по різних лікарнях. До 11 години всіх, хто залишився, забрав автобус", - розповіла колишня пацієнтка "Липівки" Яна Білозерова.

Тим, хто скористався послугами центру на платній основі, пообіцяли зробити перерахунок. Але жодної альтернативи для продовження реабілітації пацієнтам не запропонували, розповідає жінка.

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Розміщення в "Липівці" на найближчі дати також виявилося недоступним - інформацію про те, що всі місця найближчим часом будуть зайняті біженцями, підтвердили у відділі продажів лікарні.

"Чудово, що біженці у нас розміщуються. Але ми маємо багато піонерських таборів, які на даний момент не функціонують. Можна було розмістити туди, а хворих людей не смикати - дати їм продовжити лікування. Це ж цілий санаторій, усі хворі люди: ковідники, після інсульту люди: їм дуже потрібне було відновлення", - додала Білозерова.

Чи розселятимуть вивезених з ОРДЛО людей в інші відомчі лікарні та установи, поки що невідомо. Офіційно в уряді Свердловської області заяви про біженців ще не робили. У ГУ МНС у Свердловській області також немає інформації про евакуйованих з Донбасу.

Видання надіслало офіційний запит до міністерства охорони здоров'я Свердловської області.

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Потік біженців із територій "Л/ДНР" йде до Росії з вечора 18 лютого. Офіційно через повідомлення, що українська армія начебто планує наступ на Донбас. Найближча точка евакуації – Ростовська область, де запровадили режим НС. Спочатку біженців розподіляли по прикордонній зоні, тепер везуть у великі міста: Ростов-на-Дону, Аксай, Таганрог тощо.

За офіційними даними, 20 лютого у пунктах тимчасового розміщення Ростовської області перебували 6,8 тис. вивезених з ОРДЛО людей. При цьому кордон перетнули понад 50 тис. жителів сходу України.