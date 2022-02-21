"Лежали після інсульту та COVID-19": у Свердловській області пацієнтів виселили з лікарні через прибуття 600 вивезених з ОРДЛО людей
Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню Znak.com повідомило джерело.
Так, до регіону доставлять 600 мешканців ОРДЛО. При цьому пацієнти реабілітаційної спецлікарні "Липівка" у Режі розповіли, що заради біженців їх виселяють із закладу прямо посеред лікування.
"Нас звідти виселили: і тих, хто після інсульту був, і тих, хто після COVID-19 всіх виселили. Вчора десь о четвертій годині до нас прийшли і повідомили, що везуть біженців з України, що треба терміново - до 11 години ранку - звільнити палати та виїхати.
В екстреному порядку вивезли всіх хворих на ковід: розвезли, мабуть, по різних лікарнях. До 11 години всіх, хто залишився, забрав автобус", - розповіла колишня пацієнтка "Липівки" Яна Білозерова.
Тим, хто скористався послугами центру на платній основі, пообіцяли зробити перерахунок. Але жодної альтернативи для продовження реабілітації пацієнтам не запропонували, розповідає жінка.
Розміщення в "Липівці" на найближчі дати також виявилося недоступним - інформацію про те, що всі місця найближчим часом будуть зайняті біженцями, підтвердили у відділі продажів лікарні.
"Чудово, що біженці у нас розміщуються. Але ми маємо багато піонерських таборів, які на даний момент не функціонують. Можна було розмістити туди, а хворих людей не смикати - дати їм продовжити лікування. Це ж цілий санаторій, усі хворі люди: ковідники, після інсульту люди: їм дуже потрібне було відновлення", - додала Білозерова.
Чи розселятимуть вивезених з ОРДЛО людей в інші відомчі лікарні та установи, поки що невідомо. Офіційно в уряді Свердловської області заяви про біженців ще не робили. У ГУ МНС у Свердловській області також немає інформації про евакуйованих з Донбасу.
Видання надіслало офіційний запит до міністерства охорони здоров'я Свердловської області.
Потік біженців із територій "Л/ДНР" йде до Росії з вечора 18 лютого. Офіційно через повідомлення, що українська армія начебто планує наступ на Донбас. Найближча точка евакуації – Ростовська область, де запровадили режим НС. Спочатку біженців розподіляли по прикордонній зоні, тепер везуть у великі міста: Ростов-на-Дону, Аксай, Таганрог тощо.
За офіційними даними, 20 лютого у пунктах тимчасового розміщення Ростовської області перебували 6,8 тис. вивезених з ОРДЛО людей. При цьому кордон перетнули понад 50 тис. жителів сходу України.