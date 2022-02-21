Україна тричі ініціювала засідання ТКГ. РФ не погодилась, що де-факто свідчить про відмову від мінських угод, - Резніков

Українська сторона останніми днями тричі намагалася скликати позачергове засідання ТКГ щодо ситуації на Донбасі, Росія стільки ж разів відмовлялась від нього, що де-факто свідчить про те, що РФ стала на шлях відмови від мінських домовленостей.