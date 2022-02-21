Резніков про "мобілізацію" в ОРДЛО: Чоловікам погрожують визнанням "українськими шпигунами" та тортурами

Окупаційна "влада" в ОРДЛО примусово "мобілізує" громадян, використовуючи погрози.

Про це Резніков заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупаційні адміністрації оголосили загальну мобілізацію, тобто захопили в заручники чоловіків. Добровільно майже ніхто не хоче брати участь у цьому фарсі, тому людей змушують отримувати зброю, залякують, що інакше визнають українськими шпигунами і катуватимуть", - розповів глава Міноборони.

Резніков наголосив, що якщо громадяни України матимуть бажання залишити тимчасово окуповану територію, то їх тут приймуть.

"Уряд до цього готовий. За це відповідає віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Місцеві адміністрації готові. Якщо КПВВ перекриті, то є інші варіанти, як вони можуть потрапити до України. Ми всіх приймаємо, Україна вас чекає, Україна вам не ворог", - підсумував він.

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