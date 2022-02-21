Путін сьогодні проведе "велике" засідання Ради безпеки Росії, - Пєсков

Президент Росії Володимир Путін у понеділок проведе засідання Ради безпеки РФ.

Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Незабаром, буквально через 10-15 хвилин, президент Путін збере засідання Ради безпеки Росії", - сказав представник Кремля.

Він уточнив, що йдеться про "велике" засідання, а не про більш регулярні наради президента з постійними членами РБ РФ. За його словами, на заході очікується виступ Путіна, можливі доповіді та інші учасники.

Відповідаючи на уточнююче питання, Пєсков повідомив, що це "не регулярне" засідання Ради безпеки. При цьому представник Кремля не відповів на запитання щодо теми заходу.

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