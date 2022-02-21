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У МЗС Польщі не виключають збільшення військового контингенту США в країні

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У МЗС Польщі не виключають збільшення військового контингенту США в країні
У Польщі не виключають, що американську військову присутність у країні може бути збільшено.

Про це повідомив у понеділок в ефірі Польського радіо заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі ми ведемо переговори зі США не лише про те, як посилити обороноздатність Польщі, а й інших країн на східному фланзі НАТО. Цілком можливо, що на територію Польщі прибудуть чергові підрозділи армії США, хоча б на тимчасовій основі", - сказав він, не вдаючись у подробиці.

Раніше повідомлялося про перекидання до Польщі додаткового американського контингенту в рамках заходів щодо посилення східного флангу НАТО.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Дебіл! Який стосунок має Польща до "будапештских соглашений"? Ти хоч статтюпрочитай - там поляки кажуть про збільшення контингенту США в "КРАЇНІ" (тобто в Польщі) а не в Україні!!!
  • Яр Холодний
    Так ти мені вкажеш - де саме оте зобов"язання"? Адже ти на початку нашої суперечки "з штанів вискакував" чому американці в Польщі а не в Україні
    Щодо твоїх "прикладів" - юридичний документ (якщо він не відсилає у мотивувальній частині до інших нормативних актів) вважається "закінченим документом" і не потребує ніяких тлумачень з відсилкою до юридичних паралелей Ти бачиш в Меморандумі якісь посилання на Статут ООН чи НАТО? Я - не бачу
    Бачу я лише одне - ти тлумачиш юридичні документи на рівні "госпожі Простакової" з "Недоросля" Фон Візіна "Как это господин не имеет права бить слугу? А зачем нам тогда дарован Указ "О вольности дворянской"?!" (тобі - "юридично продвинутому" пояснюю це Указ імператриці що звільняв дворян від обов"язкової державної служби (військової чи цивільної) яку запровадив Петро І
    Щодо "малолітнього" - ти мабуть тоді - "старезний маразматик" - бо у мене старший внук вчиться вже у 8 класі
  • Толья
    Судя по твоим высерам, Будапештский меморандум ты не читал.
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