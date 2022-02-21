Саміт Байдена та Путіна поки не планується, - Пєсков
3 7721
Саміт президентів Росії та США Володимира Путіна та Джо Байдена поки що не планується.
Про це повідомив на брифінгу прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
За його словами, конкретних планів щодо цього Кремль поки що не має. Наразі лише плануються перемовини глави МЗС Сергія Лаврова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Раніше повідомлялося, що вони можуть зустрітися у Європі 24 лютого.
"Ми виходимо з того, що цього тижня можлива зустріч Лаврова із американським колегою. Також не виключаємо контактів міністрів Росії та Франції", - сказав Пєсков.