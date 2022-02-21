За Зеленського готові проголосувати 23,7% українців, за Порошенка - 21,9%, за Тимошенко - 9,3%, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то у другий тур пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський (23,7% серед тих, хто визначився і збирається голосувати) та п'ятий президент України Петро Порошенко (21,9%).

Про це свідчить опитування проведе компанією "SOCIS" 11 – 16 лютого 2022 року, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільшу підтримку має В. Зеленський, за якого проголосували б 17,1% серед усіх респондентів і 23,7% серед тих, хто визначився з вибором і піде на вибори. На другому місці – П. Порошенко з показниками 15,8% серед усіх респондентів і 21,9% серед тих, хто визначився з вибором і піде на вибори. До трійки лідерів також входить Ю. Тимошенко (відповідно, 6,7% і 9,3%). Далі йдуть Ю. Бойко (6,1% і 8,5%), Д. Разумков (5,9% і 8,2%), Є. Мураєв (5,6% і 7,7%), І. Смешко (5,4% і 7,4%), В. Гройсман (4,6% і 6,4%). Інші кандидати мають нижчу підтримку", - йдеться у дослідженні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: "ЄС" - 23,2%, "СН" - 16,2%, ОПЗЖ - 10,7%, "Батьківщина" - 10%, "Розумна політика" - 8,5%, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА









Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%. Середня тривалість одного інтерв’ю склала 12 хвилин.