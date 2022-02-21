Стефанчук закликав нардепів пройти ефективно цей пленарний тиждень: Маємо бути об’єднані й разом у такі часи
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Спікер парламенту Руслан Стефанчук закликав наро дних депутатів пройти цей пленарний тиждень ефективно.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на погоджувальній Раді у понеділок.
Стефанчук вважає, що депутати мають бути "об’єднані і разом у такі часи". Спікер наголосив, що зараз на Україну здійснюється потужна інформаційна атака, але наша країна демонструє: єдиний шлях вирішення ситуації на Донбасі - дипломатичний.
"Україна ні на кого не нападає. Але Україна себе захищатиме", - зазначив він.
Голова ВР такоє зауважив, що минулого тижня на Мюнхенській конференції президент Володимир Зеленський своїм виступом розставив "більше, аніж чітко усі крапки над і" щодо позиції та дій України.