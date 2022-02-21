Росія веде розгортання не тільки на Донбасі, а й в окупованому Придністров'ї, - Бутусов. КАРТА+ВІДЕО

Російські війська погрожують Одеській області. Також вони проводять маневри російської десантної флотилії у Чорному морі.

Про це у своєму відео заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Станом на 20:00 (20 лютого. - Ред.) відбулось 66 обстрілів. Обстріляно 30 населених пунктів. Ворог активно застосовував важке озброєння. За 20 лютого було застосовано 424 важких снаряди та міни калібру 152, 122 та 120-мм по українських позиціях. Один з українських воїнів отримав поранення, загиблих сьогодні, на щастя, нема", - зазначив журналіст.

За його словами, загроза війни на Донбасі зберігається.

"Сьогодні (20 лютого. - Ред.) інтенсивність обстрілів знизилася у порівнянні зі вчорашнім днем, 19 лютого. ... Ми зафіксували і вчора (19 лютого. - Ред.) вночі почались пересування та активізація російських військ на Донбасі. Найбільша загроза під час цього загострення йде там, де противник не здійснює ніяких пересувань військ. Це саме Донбас. На Донбасі до середини лютого жодних пересувань не було. Ворог маскував свої наміри. Але починаючи з 17 лютого пішла активізація на Донбасі. І зараз вона супроводжується підвищеною активністю російськи військ. Війська РФ в районі Новошахтинська, Ростова, активізувались", - продовжив Бутусов.

Росія зосереджує артилерію, перекидає її прямо в населені пункти, що дуже заважає вогневій відповіді українських військ.

"Росія не просто веде розгортання на Донбасі. Також минулої ночи було зафіксовано активні дії військ РФ на кордонах в тих місцях, де раніше їх не було. В Чорному морі були маневри російської десантної флотилії. Також по тривозі було піднято підрозділи російської бригади в окупованому Придністров'ї. Це вперше Росія проводить демонстративні дії в окупованому Придністров'ї. Вони показують, що вони погрожуть Одеській області", - зауважив журналіст.

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