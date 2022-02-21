Новини • Агресія Росії проти України, Війна

ЄС завершив роботу над санкціями проти Росії. Ми готові, - Боррель

7 77126
ЄС завершив роботу над санкціями проти Росії. Ми готові, - Боррель
У Євросоюзі завершили роботу над санкціями проти Росії у разі її вторгнення в Україну.

Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Щодо санкцій… По суті, робота завершена. Ми готові… Я скличу позачергове засідання Ради міністрів закордонних справ і представлю санкції у відповідний момент. Коли настане момент, я скличу екстрене засідання, оскільки санкції – це компетенція Ради ЄС", – сказав Боррель у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн проти "санкцій на випередження", як закликав Зеленський: "Ми повинні залишати РФ шанс"

Він наголосив, що ЄС працює над тим, щоб такий момент не настав.

Боррель заявив, що Євросоюз підтримує будь-які дипломатичні інструменти та заходи у будь-якому форматі, щоб сісти за стіл переговорів і намагатися уникнути війни.

Також читайте: США хочуть заборонити обробку трансакцій великих російських банків, - Reuters

Топ коментарі

  • A San
    Все готово на 22.2.22
    И вторжение и санкции.
  • Александр Александров 7fa1b22d
    Ну о#@еть теперь. А когда на нас бомбы посыпятся, это как то поможет? раненых излечит? погибших воскресит? здания отстроит?
    Как минимум хочу слышать что в случае вторжения будет гарантированное отключение россии от свифта и блокировки счетов приближенных к фюреру олигархов. Все остальное комариные укусы для российского фюрера.
  • Lopik Kocur
    Без свіфта і повного ембарго на торгівлю всім (в першу чергу енергоресурсами) це будуть не санкції , а чергове бла-бла-бла. Якщо Путіну і далі будуть йти гроші на війну від Європи і Китаю, то з нашої сторони це буде беззмістовна боротьба з гідрою. В даний момент ми більше під санкціями ніж РФ - від нас виводять кошти, у нас відміняють авіарейси і відрізають від коммунікацій. Європа повинна зрозуміти ,якщо вони здадуть нас знову ,як вже здали в 2014, як здали Чечню в 1999 році то всі ,кого вони здали, почнуть працювати вже проти них (про Кадирова вони не в курсі як все було?)
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини