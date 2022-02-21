Рада розгляне законопроєкти про визначення статусу захисника і захисниці України, - Стефанчук
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Верховна Рада має розробити законопроєкт щодо гідного соціального забезпечення захисників і захисниць України.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на Погоджувальній Раді у понеділок заявив спікер ВР Руслан Стефанчук.
Він розповів, що минулого тижня разом зі своїми заступниками та деякими керівниками комітетів зустрівся із родинами загиблих військовослужбовців і родинами Героїв Небесної Сотні.
"Ми домовилися внести на розгляд парламенту законопроєкти про визначення статусу захисника і захисниці України і питання пов’язані зі статусом Героїв Небесної Сотні. А також домовилися розпочати роботу над розробкою гідного соціального забезпечення згаданої категорії громадян", - зауважив спікер.