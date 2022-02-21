Ймовірність наступу РФ з усіх боків на Україну існує, але вона менша, ніж вірогідність наступу на Донбасі, - Бутусов

Донбас для Росії - це зона, де РФ хотіла б змінити тактичну обстановку.

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своєму відео.

"Я не думаю, що для Росії політично вигідне і можливе з військової точки зору велике вторгнення до України. ... Наразі чисельність російських батальйонно-тактичних груп навколо України не перевищує в першому ешелоні 65 БТГр. Загалом Росія зосередила, за різними даними, до 90 БТГр. Це приблизно до 90 тис. військовослужбовців. Але політичні цілі Росія зможе досягнути виключно завдяки військовій наземній операції", - пояснив журналіст.

За словами Бутусова, в наземному бою буде перевага в того, хто зможе забезпечити поповнення резервами, якісну мобілізацію і матиме сучасну зброю.

"Україна отримує сучасну зброю від НАТО ще до початку активних бойових дій. НАТО тим самим показує, що кількість зброї збільшуватиметься і після початку війни. Це вже не кажучи про санкції. Тому я вважаю, що вірогідність наземного наступу з усіх боків на Україну існує, загроза реальна. Але ймовірність такого наступу менша, ніж вірогідність наступу на Донбасі. Донбас для Росії - це зона, де РФ хотіла б змінити тактичну обстановку", - зазначив головний редактор Цензор.НЕТ.

Бутусов наголосив, що для Росії на Донбасі війна потрібна не тільки з політичних міркувань, але й з міркувань того, що українські війська дуже сильно підійшли до окупованих Донецька та Горлівки.

"Вони охопили ці міста з кількох боків. І для росіян це постійна небезпека, яка над ними висить. Тут є зацікавленість", - додав журналіст.

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