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Через загрозу вторгнення РФ Україна щомісяця втрачає до $5 млрд, - ОП

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Через загрозу вторгнення РФ Україна щомісяця втрачає до $5 млрд, - ОП
Україна втрачає до 5 мільярдів доларів щомісяця через ситуацію із можливим вторгненням РФ.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма, інформує Цензор.НЕТ.

"Безповоротні втрати становлять у такій стресовій ситуації, як зараз, 2–3 мільярди доларів на місяць. Це і зупинені інвестиції, і додаткова інфляція, втрати в туристичній сфері, скорочення авіаперевезень. Є ще спекулятивний тиск на фінансові ринки, що блокує запозичення, чинить тиск на курс. Це окрема сума. Спекулятивний тиск на валютний ринок близько 1,5–2 мільярдів доларів", - пояснив він.

За словами Шурми, подушки в 4-5 млрд доларів має бути достатньо, щоб продовжувати заплановані державні програми.

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Топ коментарі

  • BanderaVbyv Moscoviyu
    Через загрозу вторгнення РФ Україна щомісяця втрачає до $5 млрд Джерело: https://censor.net/ua/n3317592

    Гарне прикриття для дерібану бюджету України
  • Бандерівець
    А Бєня з Ахметовим в плюсах...
  • Alexey Burchak "Allad"
    то есть за год -60 млрд долларов. А ведь можно было хотя бы четверть потратить на разработку и закупку вооружения, создать тероборону и окопаться по всем направлениям. И вуаля, все были бы уверены в защите. И сэкономили бы 45 миллиардов. Але треба будувати дороги.
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