Через загрозу вторгнення РФ Україна щомісяця втрачає до $5 млрд, - ОП

Україна втрачає до 5 мільярдів доларів щомісяця через ситуацію із можливим вторгненням РФ.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма, інформує Цензор.НЕТ.

"Безповоротні втрати становлять у такій стресовій ситуації, як зараз, 2–3 мільярди доларів на місяць. Це і зупинені інвестиції, і додаткова інфляція, втрати в туристичній сфері, скорочення авіаперевезень. Є ще спекулятивний тиск на фінансові ринки, що блокує запозичення, чинить тиск на курс. Це окрема сума. Спекулятивний тиск на валютний ринок близько 1,5–2 мільярдів доларів", - пояснив він.

За словами Шурми, подушки в 4-5 млрд доларів має бути достатньо, щоб продовжувати заплановані державні програми.

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