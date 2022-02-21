Рада ЄС схвалила надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні
Про це йдеться у пресрелізі на сайті інституції, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Рада ЄС ухвалила це рішення лише через 21 день після того, як Єврокомісія представила свою пропозицію.
"ЄС швидко і рішуче діяв, аби допомогти Україні. Впродовж 21 дня ми завершили необхідну роботу, а це означає, що макрофінансова допомога в розмірі 1,2 мільярда євро тепер може бути надана Україні", - заявив міністр економіки, фінансів та відновлення Франції Брюно Ле Мер.
Як зазначається у пресрелізі, ЄС прискорив процес із затвердження економічної допомоги Україні, оскільки нинішня геополітична напруженість негативно впливає на економічну та фінансову стабільність України. Зокрема, постійні загрози безпеці викликали значний відтік капіталу. Україна втрачає доступ до міжнародних ринків капіталу через посилення геополітичної невизначеності та її вплив на економічну ситуацію.