"Не грайтеся з людськими життями": глава МЗС Німеччини Бербок засудила дії РФ і закликала Кремль до переговорів
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", її коментар перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС наводить Spiegel.
Анналена Бербок заявила, що дії російської влади зараз - "абсолютно безвідповідальна гра".
Вона зауважила, що життя величезної кількості людей на Донбасі зараз під великою загрозою, у прифронтових районах на сході України є ризики проблем з електропостачанням і водою.
"Не грайтеся з людськими життями… Повертайтесь за стіл переговорів, ми чекаємо на вас", - сказала Бербок, звертаючись до Путіна.
Нагадаємо, у виступі на Мюнхенській конференції з безпеки 19 лютого Анналена Бербок закликала міжнародну спільноту не вживати щодо нинішньої напруги термін "українська криза", а називати її "російською кризою", тому що вона створена діями РФ.
Також глава МЗС підтвердила, що у разі російського вторгнення в Україну газопровід "Північний потік-2" може потрапити під санкції Заходу.