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Україна не може вести військові дії проти своїх громадян в ОРДЛО, - Данілов

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Україна не може вести військові дії проти своїх громадян в ОРДЛО, - Данілов
Росія провокує Україну на активні військові дії, однак ЗСУ не вестимуть військові дії проти частини українського населення на окупованому Донбасі.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші військові можуть відповідати тільки в разі загрози життю наших військових. Ми попереджали і зараз попереджаємо, що вони (Росія. - Ред.) можуть фантазувати скільки завгодно - ми до цього готові, і до цього готовий світ. Бажання РФ спровокувати нас на активні дії не вийдуть", - наголосив він.

За словами Данілова, завдання - мирним шляхом повернути ті території, які на сьогодні окуповано РФ.

"Ми не можемо вести військові дії проти частини нашого населення. Ми вітаємо, щоб дипломатичним шляхом вирішились всі питання", - підсумував він.

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Топ коментарі

  • IgorYakovlevich
    Що він таке каже? З такими поглядами у 2014-му ми не тільки не повернули б Славянськ, Краматорськ і інші міста, а стояли б десь біля Чопа.
  • Small Jerboa
    Женщин-детей оккупанты насильно вывезли.
    Мужиков от 10 до 70 лет - замели в "армию".
    Против кого же вы тогда "не можете вести военные действия"?
  • Владимир Сухов e5dee246
    А чому вони грамадяни України ? Тому що ми туда пенсії платимо ? Так пенсії платимо тому що керівництво країни зрадники.
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