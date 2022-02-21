Кулеба запропонував новий формат переговорів: Члени Радбезу ООН, Україна, Німеччина та Туреччина
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на брифінгу за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, в якому він взяв участь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Щодо можливого саміту президентів США та РФ. Україна вітає будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на запобігання розвитку конфлікту. Водночас ми вважаємо, що найбільш оптимальним форматом для ведення дискусії про деескалацію та формування нових гарантій безпеки є проведення саміту у форматі п’ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН плюс Україна, Німеччина та Туреччина", - зазначив він.
Міністр додав, що саме такий формат є оптимальним для обговорення того, що зараз відбувається вздовж кордону України.
"Безпека України це зараз пріоритет номер один. Ми використаємо кожну, найменшу дипломатичну можливість, аби її гарантувати", - підкреслив він та додав, що з Брюсселя відбуває до Вашингтона, аби продовжити дипломатичні зусилля зі стримування агресивних намірів Росії проти України.