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Харківщина готова прийняти жителів тимчасово окупованих територій у разі необхідності, - голова ОДА Синєгубов

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Харківщина готова прийняти жителів тимчасово окупованих територій у разі необхідності, - голова ОДА Синєгубов
У разі необхідності Харківська область готова прийняти жителів тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.

Про це заявив голова обласної державної адміністрації Олег Синєгубов на апаратній нараді у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Відповідні плани узгоджено, оновлено. Ми провели консультації з містом. Ми готові приймати наших людей. Будь ласка, якщо в цьому буде необхідність. Також я хочу наголосити, що в нас абсолютно всі служби мобілізовані, всі структури. І ми готові до будь-яких викликів", - сказав Синєгубов.

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Топ коментарі

  • Федір Пузій
    А може не треба цього робити?
  • cimbitep
    лучше не надо. все люди от туда давно уехали, а оставшиеся пусть ехают на паРашу.
  • burunduk
    орков в Харьков?да вы рехнулись?
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