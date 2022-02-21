Харківщина готова прийняти жителів тимчасово окупованих територій у разі необхідності, - голова ОДА Синєгубов
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У разі необхідності Харківська область готова прийняти жителів тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.
Про це заявив голова обласної державної адміністрації Олег Синєгубов на апаратній нараді у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Відповідні плани узгоджено, оновлено. Ми провели консультації з містом. Ми готові приймати наших людей. Будь ласка, якщо в цьому буде необхідність. Також я хочу наголосити, що в нас абсолютно всі служби мобілізовані, всі структури. І ми готові до будь-яких викликів", - сказав Синєгубов.