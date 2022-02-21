Новини

Данілов про можливий саміт Байдена та Путіна: Питання України без нас ніхто не може вирішувати

2 73326
Данілов про можливий саміт Байдена та Путіна: Питання України без нас ніхто не може вирішувати
Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував можливість саміту президентів РФ та США.

Про це Данілов заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо Путін зустрічатиметься з Байденом... Вони можуть зустрітися, якщо там вирішуватиметься питання нашої країни, без нас наші питання ніхто не може вирішувати. Тільки за нашої участі. Ми є безпосередніми учасниками цього процесу, це стосується нашої країни, наших громадян і нашого майбутнього", - наголосив секретар РНБО.

"Наша позиція і позиція президента чітка і зрозуміла, він її озвучив 19 лютого. Ми  відрізняємось від багатьох, бо нічого не тримаємо в кишені, а все кладемо на стіл", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ має отримати чіткий сигнал, що ЄС не залишить Україну сам-на-сам з агресором, - Кулеба

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Василий Котов 8faa7ae9
    Та вашим зеленим придуркам ніхто не довіряє- ви очільника САП вибрали, чи так і далі блокуєте скоти.
  • Ustym Karmaliuk
    Данілов, ти ідіот?
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Суворий чувак, сказав як відрізав.
    З Зеленським поговорять до зустрічі та після зустрічі. Зараз Байден (тимчасово) замість президента України
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини