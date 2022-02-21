Генконсульство РФ в Одесі призупинило запис на прийом

Генеральне консульство Російської Федерації в Одесі призупинило запис на прийом у зв'язку з оптимізацією штату, яка обумовлена діями Заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це йдеться у повідомленні дипломатичного представництва, розміщеному на його сайті.

"У зв'язку з оптимізацією штату Генерального консульства Росії в Одесі, обумовленого аналогічними діями низки західних країн, запис за новими заявками на прийом зупиняється до розміщення окремого оголошення", - йдеться у повідомленні.

При цьому вказується, що прийом відвідувачів, що вже записалися, буде здійснюватися.

Аналогічне повідомлення розміщено і на сайті Генерального консульства РФ у Харкові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ оптимізує штати представництв в Україні через побоювання провокацій, - Захарова

Раніше стало відомо, що російська сторона вирішила скоротити чисельність працівників у дипмісіях в Україні. 12 лютого офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова зазначила, що на Заході, ймовірно, "знають про якісь силові акції, що готуються в Україні і, які здатні суттєво ускладнити ситуацію у сфері безпеки".

Глава МЗС РФ Сергій Лавров, у свою чергу, заявив про можливі провокації з боку західних країн. Наприкінці січня він заявив, що РФ подумає про запобіжні заходи щодо своїх дипломатів в Україні.