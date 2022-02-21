Український воїн зазнав бойового травмування. Станом на 12.00 зафіксовано 21 обстріл з боку військ РФ на Донбасі, - ООС

Від початку поточної доби, 21 лютого, станом на 12.00 з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 21 порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентр ООС.

"На 12 годину з боку російських окупаційних військ зафіксовано 21 порушення режиму припинення вогню. З них 20 - із забороненого мінськими угодами озброєння. Противник задіяв артилерійські системи калібру 152 мм та 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, протитанкові ракетні комплекси та безпілотні літальні апарати", - сказав прессекретар ООС Павло Ковальчук.

"Зокрема, близько години ворог обстрілював населений пункт Станиця Луганська, випустивши 140 артилерійських снарядів 122-го калібру. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав бойове травмування, стан здоров'я українського захисника задовільний", - додав він.

Також Ковальчук зазначив, що окупанти продовжують розміщувати своє озброєння в населених пунктах, створюючи загрозу життю мирних мешканців.

Крім того, він наголосив, що українські військовослужбовці не відкривають вогонь по об'єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм міжнародного гуманітарного права.

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"Агресор продовжує активно поширювати своїми пропагандистськими ресурсами дезінформацію з метою дискредитації Збройних сил України. За відсутності будь-яких агресивних дій з боку захисників загарбники самі підривають об'єкти інфраструктури на окупованих територіях, хаотично обстрілюють населені пункти та створюють інші провокації для нагнітання ситуації", - резюмував Ковальчук.