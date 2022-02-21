У Стефанчука немає інформації, скільки нардепів виїхало за кордон: Рада спроможна ухвалити всі необхідні ініціативи

У спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука немає офіційної інформації про те, яка кількість народних депутатів наразі знаходиться за кордоном.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів на брифінгу.

Стефанчук зізнався, що також дізнався зі ЗМІ про те, що "за три дні з України вилетіли 60 чартерів, переважно з представниками ОПЗЖ".

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"Якщо ця інформація правдива, то, можливо, це один зі способів про який вони (ОПЗЖ.- Ред.) говорили – здати мандат і очистити Верховну Раду, але й може й інший (спосіб. – Ред.) Мені здається, що в цей період кожен народний депутат, незалежно від фракції, політичних позицій, повинен знаходитися в залі Верховної Ради і працювати на благо українського народу. Я принаймні цю позицію сповідую і мені приємно, що її притримується переважна більшість народних депутатів, які знаходяться в залі Верховної Ради. Ви бачили, що минулого тижня всі питання ми приймали 300+ голосами. Це ще одне підтвердження консолідації Верховної Ради України", -зазначив голова ВР.

Стефанчук вважає, що виїзд деяких депутатів за кордон – це питання власної совісті та відповідальності перед виборцями.

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"Але я глибоко переконаний, що Верховна Рада матиме спроможність ухвалити всі законодавчі ініціативи, яких сьогодні потребує суспільство", - додав він.