У Стефанчука немає інформації, скільки нардепів виїхало за кордон: Рада спроможна ухвалити всі необхідні ініціативи
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів на брифінгу.
Стефанчук зізнався, що також дізнався зі ЗМІ про те, що "за три дні з України вилетіли 60 чартерів, переважно з представниками ОПЗЖ".
"Якщо ця інформація правдива, то, можливо, це один зі способів про який вони (ОПЗЖ.- Ред.) говорили – здати мандат і очистити Верховну Раду, але й може й інший (спосіб. – Ред.) Мені здається, що в цей період кожен народний депутат, незалежно від фракції, політичних позицій, повинен знаходитися в залі Верховної Ради і працювати на благо українського народу. Я принаймні цю позицію сповідую і мені приємно, що її притримується переважна більшість народних депутатів, які знаходяться в залі Верховної Ради. Ви бачили, що минулого тижня всі питання ми приймали 300+ голосами. Це ще одне підтвердження консолідації Верховної Ради України", -зазначив голова ВР.
Стефанчук вважає, що виїзд деяких депутатів за кордон – це питання власної совісті та відповідальності перед виборцями.
"Але я глибоко переконаний, що Верховна Рада матиме спроможність ухвалити всі законодавчі ініціативи, яких сьогодні потребує суспільство", - додав він.