Заява ФСБ РФ про обстріл з території України місця несення служби прикордонних нарядів в Ростовській області – свідома провокація, - Держприкордонслужба
Про це повідомляє прецсцентр Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, не зазначається точне місце, де це відбулося, окрім як за 150 метрів від російсько-українського кордону в межах Ростовської області.
"Відмітимо, що Ростовська область межує як з контрольованою українською владою територією в межах Луганської області, так і з неконтрольованою ділянкою українського кордону, протяжність якої понад 400 км. Наголосимо, інформування підрозділів ДПСУ від співробітників ПС ФСБ РФ про якісь нестандартні ситуації не надходило", - йдеться у повідомленні.
В той же час, окремі джерела, на які посилаються російські ресурси, зазначають, що мова може йти про територію, яка розташована поряд неконтрольованої Україною ділянки кордону, в Неклинівському районі Ростовської області.