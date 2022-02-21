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Російські окупанти обстрілюють Щастя та Врубівку: люди без комунікацій, ховаються у бомбосховищах, - голова Луганської ОДА Гайдай. ФОТОрепортаж

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Селище Врубівка і місто Щастя (Луганська область) перебувають під обстрілами з боку військ РФ, пошкоджено інфраструктуру, доступу до відновлення поки що немає.

Про це голова обласної державної адміністрації (ОДА) Сергій Гайдай повідомив у своєму фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Врубівка і Щастя під вогнем. Люди без комунікацій. Врубівка без електрики й газу. Люди перебувають у бомбосховищах. Пошкоджено житлові будинки. Пошкоджено газопровід - 200 споживачів без газопостачання. Доступу до відновлення поки що немає. Обстріли не вщухають. Щастя без води, тепла та світла", - написав Гайдай.

Він також повідомив, що російські окупанти здійснили чотири прямі потрапляння у водозабір і в районі РЕМ. У зв'язку з цим робітники Луганського енергетичного об'єднання залишили свої робочі місця.

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"Розбитий колектор тепломережі в районі КПП ТЕС. Теплозабезпечення припинено. Перебито лінію 110 кВ. Організовано ремонт електропостачання. Інформація доповнюватиметься", - поінформував голова ОДА.

Російські окупанти обстрілюють Щастя та Врубівку: люди без комунікацій, ховаються у бомбосховищах, - голова Луганської ОДА Гайдай 01
Російські окупанти обстрілюють Щастя та Врубівку: люди без комунікацій, ховаються у бомбосховищах, - голова Луганської ОДА Гайдай 02
Російські окупанти обстрілюють Щастя та Врубівку: люди без комунікацій, ховаються у бомбосховищах, - голова Луганської ОДА Гайдай 03
Російські окупанти обстрілюють Щастя та Врубівку: люди без комунікацій, ховаються у бомбосховищах, - голова Луганської ОДА Гайдай 04
Російські окупанти обстрілюють Щастя та Врубівку: люди без комунікацій, ховаються у бомбосховищах, - голова Луганської ОДА Гайдай 05
Російські окупанти обстрілюють Щастя та Врубівку: люди без комунікацій, ховаються у бомбосховищах, - голова Луганської ОДА Гайдай 06
Російські окупанти обстрілюють Щастя та Врубівку: люди без комунікацій, ховаються у бомбосховищах, - голова Луганської ОДА Гайдай 07
Російські окупанти обстрілюють Щастя та Врубівку: люди без комунікацій, ховаються у бомбосховищах, - голова Луганської ОДА Гайдай 08
Російські окупанти обстрілюють Щастя та Врубівку: люди без комунікацій, ховаються у бомбосховищах, - голова Луганської ОДА Гайдай 09
Російські окупанти обстрілюють Щастя та Врубівку: люди без комунікацій, ховаються у бомбосховищах, - голова Луганської ОДА Гайдай 10
Російські окупанти обстрілюють Щастя та Врубівку: люди без комунікацій, ховаються у бомбосховищах, - голова Луганської ОДА Гайдай 11
Російські окупанти обстрілюють Щастя та Врубівку: люди без комунікацій, ховаються у бомбосховищах, - голова Луганської ОДА Гайдай 12
Російські окупанти обстрілюють Щастя та Врубівку: люди без комунікацій, ховаються у бомбосховищах, - голова Луганської ОДА Гайдай 13
Російські окупанти обстрілюють Щастя та Врубівку: люди без комунікацій, ховаються у бомбосховищах, - голова Луганської ОДА Гайдай 14

У свою чергу пресслужба Луганського енергетичного об'єднання у фейсбук повідомила, що станом на 12:00 пошкоджено чотири лінії електропостачання ПЛ-110 КВ унаслідок інтенсивних обстрілів.

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"Повністю знеструмлені м. Щастя, с.Передільське, с. Старий Айдар, с. Кряківка, с. Трьохізбенка, смт Райгородка. Схема видачі потужності ЛуТЕС зазнала великих пошкоджень, видається потужність тільки по одній лінії 120 кВ. Значно знижена надійність електропостачання північної частини Луганської області! Для відновлювальних робіт немає безпечного доступу", - зазначено в повідомленні.

Топ коментарі

  • Vitia Ma
    Тобто по факту терористичні угрупування які створила РФ обстрілють країну а влада, ООН, ОБСЄ і т.д. мовчать?
  • Серёжа Иванов 4c900fb0
    Пусть на видео снимают это журналисты - уже можно же снимать. Вот пусть фиксируют.
  • Hulio
    Кремлівські технології 70-річної давнини. Нічого нового. В Грузії в 2008 році саме так кремлівські "миротворці" обстрілювали грузинів з П.Осетії і спровокували Саакашвілі на відповідь. Перед цим ще з весни стягували кремлівські війська до кордону з Грузією. Про пересування московських військ постила свідок, якій згодом інкримінували щось типу шпіонаж чи розголошення таємниці.
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