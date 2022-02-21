Російські окупанти обстрілюють Щастя та Врубівку: люди без комунікацій, ховаються у бомбосховищах, - голова Луганської ОДА Гайдай. ФОТОрепортаж
Про це голова обласної державної адміністрації (ОДА) Сергій Гайдай повідомив у своєму фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
"Врубівка і Щастя під вогнем. Люди без комунікацій. Врубівка без електрики й газу. Люди перебувають у бомбосховищах. Пошкоджено житлові будинки. Пошкоджено газопровід - 200 споживачів без газопостачання. Доступу до відновлення поки що немає. Обстріли не вщухають. Щастя без води, тепла та світла", - написав Гайдай.
Він також повідомив, що російські окупанти здійснили чотири прямі потрапляння у водозабір і в районі РЕМ. У зв'язку з цим робітники Луганського енергетичного об'єднання залишили свої робочі місця.
"Розбитий колектор тепломережі в районі КПП ТЕС. Теплозабезпечення припинено. Перебито лінію 110 кВ. Організовано ремонт електропостачання. Інформація доповнюватиметься", - поінформував голова ОДА.
У свою чергу пресслужба Луганського енергетичного об'єднання у фейсбук повідомила, що станом на 12:00 пошкоджено чотири лінії електропостачання ПЛ-110 КВ унаслідок інтенсивних обстрілів.
"Повністю знеструмлені м. Щастя, с.Передільське, с. Старий Айдар, с. Кряківка, с. Трьохізбенка, смт Райгородка. Схема видачі потужності ЛуТЕС зазнала великих пошкоджень, видається потужність тільки по одній лінії 120 кВ. Значно знижена надійність електропостачання північної частини Луганської області! Для відновлювальних робіт немає безпечного доступу", - зазначено в повідомленні.